300 miljoen Schikking met Zwitserse bank grootste ooit in België

Het Brusselse parket heeft met de Zwitserse bank HSBC Private Bank de grootste schikking uit de Belgische geschiedenis ondertekend. De bank betaalt de overheid een kleine 300 miljoen euro om aan rechtsvervolging te ontsnappen.

HSBC hielp tussen 1988 en 2007 ruim 100.000 cliënten – van wie zo’n 3.000 landgenoten – miljarden euro’s aan zwart geld verborgen te houden voor de fiscus, via onder meer valsheid in geschrifte, witwassen en offshore bedrijven in Panama. Een klokkenluider bracht het hele handeltje aan de oppervlakte. In 2014 stelde onderzoeksrechter Michel Claise de investeringsbank in verdenking. Die koos eieren voor haar geld en startte onderhandelingen om aan gerechtelijke straffen te ontsnappen. Het leidde uiteindelijk tot een historische strafbemiddeling waarbij HSBC 294,4 miljoen euro betaalt, vermeerderd met 400.000 euro schadevergoeding. Het vorige record dateert van 2013, toen justitie en de belastingen een minnelijke schikking troffen voor 160 miljoen euro met 10 verdachten in een fraudezaak rond het Antwerpse diamantbedrijf Omega Diamonds.

De raadkamer moet de deal met HSBC in september nog goedkeuren. Het voordeel voor de staatskas zal nog hoger oplopen, want naast de bank geeft ook een duizendtal klanten de voorkeur aan strafbemiddeling boven een proces. Dat zou naar verluidt nog enkele tientallen miljoenen moeten opleveren.(yb, krs)