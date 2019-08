Demir haalt uit naar SP.A, CD&V en Open VLD

Dat de vorming van de Vlaamse regering niet vooruitgaat, is vooral de schuld van de interne verdeeldheid bij SP.A, CD&V en Open VLD. Dat zegt N-VA-kopstuk Zuhal Demir.

“De inhoud van het regeerakkoord primeert, maar daarnaast ook de vraag met welke coalitiepartners je dat uitvoert. Dan is de kwaliteit van de onderhandelaars zeer belangrijk”, zegt Demir op TV Limburg. “Bij CD&V heb je bijvoorbeeld Pieter De Crem die heel duidelijk naar rechts wil gaan, maar Wouter Beke zegt niet hetzelfde. Bij SP.A wil Bruno Tobback geen regering met N-VA, terwijl John Crombez er wel voor openstaat, en bij Open VLD is het mij zelfs niet duidelijk wat er aan de hand is. Dat maakt het moeilijk.”

Toch benadrukt Demir dat haar partij straks wél knopen zal doorhakken. “Er zijn al heel wat gesprekken geweest, er wordt hard gewerkt achter de schermen en de komende dagen moeten uitwijzen met welke partijen we officieel de gesprekken aanvatten.”

Gezwets

Haar uitspraken kunnen bij de andere partijen op weinig bijval rekenen. “Ze verkoopt gezwets”, klinkt het bij SP.A. “De verdeeldheid zit niet bij ons, maar bij N-VA.” Ook CD&V-jongerenvoorzitter Sammy Mahdi is niet opgezet met de uitspraken van Demir. “Weken flirten met Vlaams Belang, een maand de pauzeknop induwen en nu een potje stratego. En dan nog het lef hebben andere partijen de schuld te geven van het getreuzel”, zegt hij op Twitter. “Neem je verdomde verantwoordelijkheid, zit samen en laat de inhoud primeren.”(blg, mvdr)