Bejaarde na maand strijden overleden, zoon opgepakt voor vergiftiging

De 80-jarige Engelbert B. is afgelopen weekend in het ziekenhuis overleden, bijna een maand nadat hij was opgenomen. Zijn zoon Walter wordt er door het gerecht van verdacht de bejaarde man vergiftigd te hebben.

Op 19 juli werd een sterk verzwakte B., die in het Oost-Vlaamse Letterhoutem woont, opgenomen in het ziekenhuis. Daar ontdekte men dat de bejaarde zware vergiftigingsverschijnselen vertoonde, veroorzaakt door morfinepleisters en mogelijk ook andere medicatie. Het gerecht had aanwijzingen dat zijn eigen zoon voor die vergiftiging verantwoordelijk kon zijn en arresteerde de man voor poging tot doodslag. Nu Engelbert B. overleden is, moet blijken of er een verband is tussen de vergiftiging en het overlijden. Want dat kan natuurlijk verandering brengen in de kwalificatie van het aanhoudingsbevel tegen de zoon.

Walter B. wordt in zijn omgeving omschreven als een geweldenaar. Zijn ex-vrouw moest ooit zelfs in de rechtbank voor hem vluchten.(dvp,pma, yb)