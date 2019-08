REACTIES. Clement tevreden met krappe bonus van Club Brugge, Vanaken en Rits geloven in kwalificatie

Club Brugge verdedigt volgende week dinsdag in Oekraïne een 1-0 zege in de terugmatch van de derde voorronde van de Champions League. “Als we scoren in Kiev, dan moeten zij al drie doelpunten maken”, zo reageerde coach Philippe Clement na de wedstrijd.

“Als je rekening houdt met het feit dat ik nog maar zes weken met deze groep samenwerk en dat er vandaag vijf nieuwe jongens op het veld staan, dan heb ik toch positieve dingen gezien”, aldus de Brugse T1.

Na twee eenvoudige competitiezeges tegen Waasland-Beveren en STVV bleek Dinamo Kiev een veel stuggere tegenstander. Een penaltydoelpunt van Hans Vanaken zorgde ervoor dat blauw-zwart toch met een goede uitgangspositie naar Oekraïne kan afreizen. “Ik vind dat ons team elke week beter wordt. Dit is een niveau hoger dan de competitie. Maar dat wisten we op voorhand. Ik ben vooral tevreden over de eerste helft. We hebben hen daarin pijn gedaan, met goede loopbewegingen, veel diepgang en een goede opbouw van achteruit. Dat heb ik bij momenten gemist in de tweede helft. Er was te weinig rust aan de bal. Daaraan moeten we nog werken.”

“We moeten tevreden zijn met dit resultaat. De nul houden is altijd goed in Europa”, vervolgde Clement. “We gaan nu naar Kiev om doelpunten te maken. Als we scoren in Kiev, dan moeten zij er al drie maken.”

Blauw-zwart speelde een mindere tweede helft, waarin de aanvallende intenties er niet uitkwamen. “Het was helemaal niet de bedoeling om te controleren in de tweede periode. We wilden eigenlijk een tweede doelpunt maken. Al was het ook zo dat er bij Kiev kwaliteit bij kwam met die twee wissels bij de rust.”

Foto: Isosport

Mignolet

Simon Mignolet slikte geen doelpunten bij zijn debuut. “Simon heeft direct een belangrijke rol gespeeld, met enkele belangrijke saves. Hij zorgde ook voor rust in het spel. Met slechts één training in de benen, is dat knap. Dat toont hoe matuur hij is en hoe belangrijk hij in de toekomst gaat worden voor Club.”

“We zijn vrij goed begonnen en controleerden de wedstrijd in de aanvangsfase”, reageerde Dinamo Kiev-coach Aleksandr Khatskevich. “Maar daarna wist Club Brugge ons vaak het leer te ontfutselen. In de tweede helft kwamen we zeker sterker voor de dag, onder meer dankzij twee wissels bij de rust die ons aanvallend meer mogelijkheden gaven. We zijn er dan vaak goed uitgekomen op de tegenaanval. We houden een positief gevoel over aan de tweede helft.”

Vanaken: “Eén doelpuntje meer had wel gemogen”

Hans Vanaken viel niet op, maar hielp Club vanop de stip wel aan de zege. Nog maar eens.

“Het was vooral belangrijk dat we de nul konden houden, al is één doelpuntje misschien wat weinig. Het had best wat meer mogen zijn”, vond de Limburger. “We kwamen wat traag op gang, maar we speelden tegen een heel goede en stevige ploeg. Soms potig, maar dat hoort er nu eenmaal bij in Europa. We hebben alle twee onze mogelijkheden gehad, op dit niveau moet je die echter kunnen afmaken. Na de rust wilden we echt voor die tweede goal gaan, maar het was ook belangrijk om de nul te houden.”

Volgende week volgt de terugwedstrijd in Kiev. Vanaken is alvast op zijn hoede. “We leden vanavond ook af en toe balverlies en dat moeten we ginder echt wel vermijden, want anders wordt het link. In Kiev moeten we spelen zoals voor de rust. Als we dan kunnen scoren, moeten zij er al drie maken.”

Over zijn nieuwe ploegmaat Simon Mignolet zei Vanaken tot slot nog: “Als je zo iemand kan halen, mag je niet twijfelen. Dat hebben ze gelukkig niet gedaan.”

Foto: Photo News

Rits: “We gaan ons niet aanpassen, we moeten daar scoren”

Achteraf was het hinken op twee gedachten voor Mats Rits, opnieuw sterk als verdedigende middenvelder. Club hield de nul, kreeg voor de rust enkele kansen op een tweede doelpunt, maar incasseerde voor hetzelfde geld zelf nog een goal. “We hadden die tweede moeten maken, want in de eerst helft vond ik ons echt goed spelen. Na de rust had Dinamo zich aangepast en kwamen we er erg moeilijk uit. Ze hebben ons onder druk gezet. Dat moeten we meenemen naar Kiev.”

Club moet zich ginds niet aanpassen aan de tegenstander zoals Kiev in Brugge deed, vindt Rits. “We gaan spelen op z’n Brugs, zoals we altijd doen in de competitie. Want daar moeten we scoren.” Of Club nu favoriet is na deze kleine zege, laat Rits in het midden. “In mijn ogen is het nog altijd fiftyfifty. Wij geloven erin.”