Ajax gaat vol voor Hans Vanaken: miljoenenbod voor Rode Duivel, die vervanger worden van Donny van de Beek

Drie dagen na de stunttransfer van Simon Mignolet moet Club Brugge alle zeilen bijzetten om een andere Rode Duivel, Hans Vanaken (26), bij de club te houden. Ajax zou een miljoenenbod voorbereiden op de Lommelse spelmaker. Vanaken moet in Amsterdam de opvolger worden van Donny van de Beek, die op het punt staat naar Real Madrid te vertrekken.

“Alleen de trainers van Manchester City en FC Barcelona kunnen op beide oren slapen en met zekerheid zeggen dat er niemand weggaat.” Zo antwoordde Club-trainer Philippe Clement vorige week nog op onze vraag of Hans Vanaken met zekerheid bij Club Brugge blijft. De vicekampioen verkocht sterkhouders als Wesley Moraes, Marvelous Nakamba en Arnaut Danjuma, maar niemand bij Club kan uitsluiten dat er nog sleutelspelers vertrekken. “Het is niet leuk voor een trainer, maar tot de transferperiode afgelopen is, ben je nooit zeker van je kern”, voegde Clement eraan toe.

Sneller dan verwacht kan het nu toch bewegen rond de titelvoerende Gouden Schoen en Profvoetballer van het Jaar. Ajax Amsterdam heeft Hans Vanaken hoog op zijn lijst geplaatst van mogelijke vervangers van Donny van de Beek. Die middenvelder staat hoog op het verlanglijstje van Real Madrid. De verwachting in Spanje en Nederland is dat de transfer snel in orde komt. De wedstrijd gisteravond tegen PAOK Saloniki was waarschijnlijk de laatste die Van de Beek in het shirt van Ajax gespeeld heeft.

Als Real Madrid met de miljoenen komt – de meeste bronnen spreken over een bod van 50 miljoen euro –, is Ajax van plan snel te schakelen. In Brugge houden ze er rekening mee dat er nog deze week een bod op Van­aken komt. Blauw-zwart probeert zich te wapenen tegen een vertrek door de Limburger een loonsverhoging te bieden. Vanaken verlengde nog maar vorig jaar zijn contract in Brugge, maar met de interesse van Ajax op tafel zou Club dat opnieuw willen opwaarderen.

Foto: Isosport

Vanaken zelf heeft altijd gezegd dat hij Club alleen wil ruilen voor een aantrekkelijk project in het buitenland. Voetballen in de middenmoot in een grotere competitie interesseert hem niet. Maar bij Ajax kan hij om de prijzen spelen. De middenvelder wordt op het einde van de maand 27. Zijn keuze nu kan bepalend zijn voor de rest van zijn carrière.

Ook Amrabat nog weg?

De verwachting is dat Club het spel hard zal spelen met Ajax. Zeker omdat de Amsterdammers deze zomer voor tientallen miljoenen euro’s spelers hebben verkocht. Van­aken zou overigens niet de laatste vertrekker bij Club kunnen zijn. Omdat Club nog nadrukkelijk naar een nummer zes speurt, lijkt ook Sofyan Amrabat overbodig te zijn geworden. Indien er een goed bod komt voor de Marokkaanse Nederlander, zal Club zeker en vast luisteren.