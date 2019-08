Simon Mignolet bewijst meteen zijn waarde bij debuut voor Club Brugge: “Dat nummer 88 mag geen item worden”

Nee, Simon Mignolet was gisteren niet de held van de avond in Brugge. Hij verrichtte geen mirakels, maar wat hij deed, was heel goed. De duurste speler van Club Brugge leverde waar voor zijn geld en hield meteen de nul. “Ik heb genoten van dit publiek. In Anfield heb je het gevoel dat het volk naar het theater komt kijken.”