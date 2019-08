FC Köln betaalt 8 miljoen voor ‘Belgische Tarzan’ van Anderlecht: “Je was een voorbeeld voor iedereen”

De Duitse promovendus FC Köln ziet in Sebastiaan Bornauw (20) de nieuwe Daniel Van Buyten. Anderlecht kon zelf bijna niet geloven dat de Bundesliga-club de verdediger aantrok voor 8 miljoen euro plus 1 miljoen bonus en nog eens dertig procent op een latere doorverkoop. In Duitsland wordt Bor­nauw door zijn atletisch vermogen zelfs de Belgische Tarzan genoemd.

In de eerste competitiematch tegen KV Oostende had Sebastiaan Bornauw het lastig bij Anderlecht. Maar het is niet omdat de verdediger niet past in het systeem-Kompany dat hij geen grote toekomst meer heeft. FC Köln ziet heel wat potentieel in de man uit Wemmel. “Seba is een jonge gast die agressief verdedigt en enorm kopbalsterk is”, aldus Köln-manager Armin Veh. “Hij verzekert onze toekomst.”

Bornauw legde gisteren medische tests af en tekende een contract tot 2024.

De Duitsers vinden het geen toeval dat de jonge Belg Daniel Van Buyten als makelaar heeft. Ze zien veel gelijkenissen met Big Dan, die met Bayern de Champions League won. Bild noemt Bornauw zelfs nóg atletischer. “Met zijn 1,91 meter is hij sterk, snel en dynamisch. Hij is de Belgische Tarzan”, klinkt het. Al baseert de krant zich voor die bijnaam ook op een vakantiefoto waarbij Bor­nauw zijn vriendin Ines op zijn schouders draagt naast een palmboom.

Tot verwondering van Anderlecht overschreed Köln zijn transferbudget. Het spendeerde al 4,5 miljoen aan Birger Ver­straete en wilde deze zomer niet meer uitgeven dan 10 miljoen, maar voor Bornauw deed het dus een inspanning: 8 miljoen plus 1 miljoen bonus en nog dertig procent op de meerwaarde bij een doorverkoop. Die deal kon Anderlecht niet laten liggen. Vorig seizoen vertrok de jeugdinternational ei zo na voor een prikje naar KV Oostende, maar coach Hein Vanhaezebrouck hield hem toen in extremis nog bij de club en liet hem debuteren. Nu komt Bornauw zelfs in de top 12 van duurste uitgaande RSCA-spelers.

In Brussel glommen ze dus van trots. Bornauw speelt sinds zijn tiende bij de jeugd van Anderlecht en nu lanceren ze hem naar een topcompetitie. “Seba, jij komt in het rijtje Tielemans, Dendoncker, Lukaku...”, stelde manager Michael Verschueren in een filmpje op Facebook. En ook Vincent Kompany draafde op voor de camera. “Jij was een voorbeeld voor iedereen. Ik heb veel respect voor de manier waarop je werkt. Het is nu aan de jongere generatie om op te staan.”

"En tant que club, nous sommes très fiers que tu puisses franchir cette étape"



"We zijn als club heel fier dat je deze stap kan maken" ?? #RSCA #COYM pic.twitter.com/62BZB3v3BG — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 6, 2019

Milic ook nog weg

Intussen is de kassa van Anderlecht gespijsd met 14 miljoen euro dankzij Bornauw (8 miljoen), Santini (5 miljoen), Appiah (750.000 euro) en Ganvoula (400.000 euro). Dat is dan wel in theorie – want ook Bornauw wordt in schijven betaald – maar het geeft de club wel slagkracht om versterking te halen. En er komen nóg vertrekkers aan. Antonio Milic weigerde wel al Rizespor en het Spaanse Valladolid, maar er is een nieuwe oplossing in de maak.