Anderlecht-spits Landry Dimata ziet licht aan het einde van de tunnel na knieblessure: “Hij komt vroeger terug dan verwacht”

Anderlecht kocht met Kemar Roofe van Leeds een nieuwe spits, maar hoe zou het nog zijn met die andere aanvaller, Landry Dimata (21)? Hij sukkelt al zeven maanden met een kraakbeenletsel in zijn knie, maar er is licht aan het einde van de tunnel. Eigenlijk was zijn rentree voorzien voor oktober, maar volgens zijn entourage keert Dimata eerder ­terug.