CLUBNIEUWS. Champions League in Lottopark, ook Milic nog weg bij Anderlecht

Club Brugge speelde al Europees, AA Gent en Antwerp moeten donderdag aan de bak. Maar in eigen land wordt er toegeleefd naar speeldag drie in de Jupiler Pro League. Hoog tijd voor uw dagelijkse dosis clubnieuws!

ANDERLECHT. Milic ook nog weg

Intussen is de kassa van Anderlecht gespijsd met 14 miljoen euro dankzij Bornauw (8 miljoen), Santini (5 miljoen), Appiah (750.000 euro) en Ganvoula (400.000 euro). Dat is dan wel in theorie – want ook Bornauw wordt in schijven betaald – maar het geeft de club wel slagkracht om versterking te halen. En er komen nóg vertrekkers aan. Antonio Milic weigerde wel al Rizespor en het Spaanse Valladolid, maar er is een nieuwe oplossing in de maak. (jug)

Er is vanavond Champions League-voetbal op Anderlecht. Om 18.30 uur speelt de vrouwenploeg in het Lottopark zijn eerste match in het kwalificatietoernooi voor de eindfase van het kampioenenbal. Nu zijn daar al 22 teams voor gekwalificeerd, maar er zijn nog tien tickets te verdienen. Als Anderlecht zijn kwalificatietoernooi tegen PAOK, Linfield en LSK Kvinner als winnaar afsluit, stoot het door. Al wie wil kan vanavond naar de eerste match tegen PAOK gaan kijken voor amper vijf euro. (jug)

ANTWERP. Great Old gaat voor Japanner

Antwerp wil zijn offensieve flanken nog versterken en gaat voor Koji Miyoshi (22), een Japanner die zowel links, rechts als achter de spits kan spelen. Het deed hem een voorstel en wacht op zijn antwoord. Momenteel komt Miyoshi op huurbasis uit voor Yokohama F. Marinos, maar hij is eigendom van Kawasaki Frontale. In juni maakte hij op de Copa America zijn debuut als international en scoorde hij meteen twee keer. Ook voor Cristian Benavente had Antwerp interesse, maar die is nu op weg naar Nantes.

Antwerp traint vandaag opnieuw in het Koning Boudewijnstadion, net als Viktoria Plzen. (dvd)

CERCLE BRUGGE. Hazard onder de indruk na bezoek aan verkeersslachtoffers

Kylian Hazard trok met CEO Marc Vanmaele en team-manager Sven Vandendriessche naar Dominic Savio in Gits. Er verblijven 1.200 gehandicapten, waarvan 15 procent met een hersenletsel na een verkeersongeval. Een slachtoffer sprak met de delegatie, Hazard was fel onder de indruk. Vorige week nog werd hij tegen 245 km/u geflitst.

LEES OOK. Kylian Hazard verontschuldigt zich nadat hij 240 km/u reed: “Ik bracht mijn eigen leven in gevaar en dat van anderen”

Taravel traint individueel, maar wil fit geraken tegen zaterdag. Er is belangstelling voor de jonge vleugelaanvaller Balikwisha van Standard. (kv)

GENK. Coucke traint weer mee

Zoals voorzien hervatte Gaëtan Coucke gisteren de groepstraining. Blijven twee spelers in de lappenmand: Dieumerci Ndongala, die opnieuw een individuele training op het veld afwerkte, en Bongonda (lumbago), die voorlopig nog een apart regime indoor krijgt. De Norre, Piotrowski, Paintsil, Lucumi, Odey, Hagi, Wouters en Screciu, die tot nader order weinig of geen speelminuten hebben gekregen, kregen dinsdag een extra fysieke prikkel. Zo moet hun conditie in de mate van het mogelijke op het niveau blijven van de vaste waarden. (rco)

KV MECHELEN. Knie houdt Engvall van trainingsveld

Geen Gustav Engvall op de groepstraining bij KV Mechelen. De Zweedse uitblinker van tegen Genk ontbrak voor de tweede dag op rij met hinder aan de knie. Engvall werkte wel probleemloos een looptraining af en probeert vandaag opnieuw aan te pikken bij de groep. Ook Swinkels (kneuzing teen) hield het gisteren nog bij een looptraining. Van Damme (quadriceps) en Tainmont (achillespees) zijn sowieso out voor Anderlecht. (thst)

STVV. Zonder Steppe maar mét Suzuki tegen Standard

Boli zit met een lucratieve transfer in zijn hoofd en het is niet zeker dat Brys op hem kan rekenen. Met Suzuki is er een alternatief. De Japanner is speelgerechtigd, maar komt net terug na een lange pauze door blessureleed. Steppe sukkelt met een ontsteking in de liesstreek en moet rusten. Standard komt voor hem te vroeg. Brys kiest tussen Schmidt en Herbots. De ziekenboeg loopt stilaan leeg. De Petter revalideert voort. Sankhon kan na het duel met de Rouches allicht aansluiten met de groep. (gus)

WAASLAND-BEVEREN. Wiegel en Milosevic vandaag op training

Andreas Wiegel en Stefan Milosevic verschenen nog niet op het oefenveld, maar sluiten in principe vandaag wel weer aan. Het duo wordt alleszins klaargestoomd voor de belangrijke match van komende zaterdag op het veld van Eupen. Nieuwkomer Thomas Agyepong stond voor het eerst op het oefenveld, maar trainde uit voorzorg deels individueel. De 22-jarige Ghanese flankaanvaller heeft amper een voorbereiding in de benen. De kans dat hij dit weekend al speelgerechtigd is, lijkt eerder klein. (whb)

Overig clubnieuws:

De transfer van Guillermo Ochoa (Standard) naar América, voor circa 1 miljoen, is rond. Net als de uitleenbeurt van Natanaël Frenoy naar MVV, dat ook broers Patoulidis en Joachim Carcela wil huren. (bfa)

Kortrijk huurt de Braziliaanse verdediger Lucas Silva Melo Luca (20) van Frankfurt en staat dicht bij doelman Simone Scuffet (23, Udinese). (kv)

Arnaud Souquet verlaat Gent voor Montpellier. (ssg)

Cercle wil winger William Balikwisha van Standard.