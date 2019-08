FBI opent onderzoek naar “binnenlands terrorisme” na schietpartij op Gilroy Garlic Festival

De 19-jarige man die drie mensen doodschoot op het Gilroy Garlic Festival in de stad Gilroy ten zuiden van San Francisco was geïnteresseerd in “gewelddadige ideologieën” en had een lijst met potentiële doelen opgesteld. Dat meldt de federale politie, die een onderzoek naar “binnenslands terrorisme” heeft geopend.

Santino William Legan opende op 28 juli het vuur op het Gilroy Garlic Festival, een van de grootste foodfestivals van de VS. Daarbij vielen drie doden: een 6-jarig kind, een 13-jarige en een man van 25 jaar. Vervolgens schoot de dader zichzelf dood. Dertien mensen raakten gewond.

“We hebben nog geen definitieve conclusie over de beweegredenen van de dader”, maar uit het onderzoek van zijn elektronische apparaten, dat nog altijd loopt, blijkt dat hij “gewelddadige ideologieën bestudeerde”, verklaarde John Bennett van de FBI op een persconferentie. Bennett gaf geen verder details, maar verklaarde enkel dat het gaat om “verschillende tegenstrijdige ideologieën” die nogal onsamenhangend en “fragmentarisch” leken.

Op de apparaten vonden de rechercheurs ook een lijst van organisaties die een mogelijk doelwit konden zijn, aldus Bennett. Uit veiligheidsoverwegingen wilde hij niet vertellen over welke organisaties het gaat, maar ze zouden een religieus of politiek karakter hebben en verspreid zijn over het hele land.

Op basis van deze nieuwe elementen “heeft de FBI een onderzoek geopend naar binnenlands terrorisme voor deze schietpartij”.