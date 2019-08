Het ezelasiel Anegria in de Trieststraat is gestopt met nieuwe ezels op te nemen en vraagt nu met aandrang om geen ezels meer te kweken. Het asiel zit met honderd opgevangen ezels echt aan zijn plafond.

“Wij vangen thuisloze en verwaarloosde ezels op”, zegt Kristel Cromheeke, de bezielster van Anegria. “Op dit moment hebben we er hier 102 staan en dat is echt te veel. We kregen vorig jaar heel veel ezels ...