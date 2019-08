Schokkend beeld: Blanke Amerikaanse agenten te paard leiden zwarte arrestant met touw over straat

In de Verenigde Staten is opschudding ontstaan over het optreden van de politie in een Texaanse stad. Enkele agenten te paard hadden een zwarte verdachte opgepakt en bij gebrek aan voertuig vastgebonden aan een koord meegenomen naar het politiekantoor.

Een foto van het gebeuren ging viraal en zorgde voor geschokte reacties. De scène doet denken aan het verschrikkelijke tijdperk waarin zwarte slaven werden vernederd, gelyncht en geboeid met een touw door de straten werden gevoerd.

De verdachte, Donald Neely, werd opgepakt wegens een inbraak. Hij is dakloos en zou ernstige psychische problemen hebben. Aanvankelijk was het de bedoeling om hem met een patrouillewagen over te brengen naar het politiekantoor, maar er waren enkel agenten van de politie te paard beschikbaar, aldus de politiechef van Galveston, Vernon Hale. Neely werd daarom te voet meegenomen, geëscorteerd door twee agenten te paard die hem geboeid met een touw leiden.

“Hoewel het gaat om een onderwezen techniek (beschreven in politiehandboeken nvdr.) en dit in sommige omstandigheden de meest aangewezen methode is, denk ik dat onze agenten een verkeerde beslissing hebben genomen”, verklaarde de politieverantwoordelijke in een communiqué op Facebook.

Op de foto wordt geschokt gereageerd. Er wordt geëist dat de agenten in kwestie een sanctie zouden krijgen of ontslagen worden omdat ze Neely op een dergelijke vernederende manier hebben behandeld. Hale verklaarde dat zijn agenten geen racistisch motief hadden, maar zei ook dat hij heeft besloten om deze “kwetsende” methode niet langer te gebruiken. Maar “eerst en vooral is het mijn plicht om mij te verontschuldigen bij de heer Neely voor dit nutteloze lijden”, voegde hij er nog aan toe.