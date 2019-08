Foto van afgekickt drugskoppel gaat viraal

De Amerikaanse Brent en Ashley waren zwaar verslaafd aan ‘chrystal meth’ en iedereen verwachtte eigenlijk alleen nog maar dat ze dood zouden gaan. Maar het stel is ondertussen afgekickt en hun ‘voor-en-na-foto’ gaat nu viraal.

Ze zijn twee jaar en acht maanden clean. De twee willen dat hun foto andere mensen die het niet meer zien zitten inspireert het toch nog een keer te proberen. “Het is echt mogelijk erbovenop te komen”, schrijft Brent. De foto is inmiddels ruim 140.000 keer gedeeld.

Roken op zijn negende

Brent rookte al vanaf zijn negende, op zijn dertiende zat hij al aan de marihuana en twee jaar later was hij drugsdealer. Op zijn negentiende, kort nadat zijn broer overleed bij een auto-ongeluk - hij zat dronken achter het stuur - begon hij met meth.

Eén van zijn klanten was Ashley met wie hij al snel een relatie begon. Het samengestelde gezin had vijf kinderen maar die werden vanwege hun verslaving allemaal afgenomen. De twee waren constant paranoïde en Brent zat regelmatig in de gevangenis zo schrijft de Chattanooga Times.

Kerk

Afkicken probeerden ze regelmatig, maar een succes werd het nooit. Pas toen Brent weer eens werd gepakt en hij opnieuw vanwege drugs opgesloten dreigde te worden, begon het te dagen dat ze echt hun leven moesten omgooien. Ze werden fanatieke kerkgangers en zworen alle drugsgebruik af. Ze spraken af te trouwen zodra ze samen dertig dagen clean zouden zijn. Daarna zochten ze een huis en een auto.

Dankzij de steun van de Christelijke afkickclub Celebrate Recovery hebben ze naar eigen zeggen het gevecht kunnen volhouden en hun verslaving kunnen overwinnen. Het stel heeft ondertussen nieuwe doelen gesteld. Ze willen nu een huis kopen en weer de voogdij krijgen over hun eigen vijf kinderen. Brent heeft inmidels een baan in de staalindustrie en Ashley is bezig om verpleegkundige te worden die verslaafden helpt.