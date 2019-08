14-jarig meisje verscheurd door beer: “Ik herkende mijn eigen dochter niet meer”

Ze ging alleen wat chocola en sap halen, maar keerde niet meer levend thuis. De pas 14-jarige Sonya Chernigova werd in Rusland door een beer aan stukken gescheurd.

Aanvankelijk dachten dorpsbewoners dat wolven verantwoordelijk voor de dood van het meisje waren. Maar door analyse van pootafdrukken werd het onderzoekers al snel duidelijk dat de boosdoener een beer was.

Het beest takelde Sonya zo hard toe bij haar hoofd en nek, dat ze onherkenbaar was voor familie en zelfs bijna onthoofd was. “Ik wilde eerst niet geloven dat dit mijn dochter was”, vertelde de emotionele vader tegen Russische lokale media nadat hij Sonya was moeten gaan identificeren. “Haar gezicht was helemaal misvormd, het was onmogelijk om haar te herkennen.”

Voor de aanval was de viervoeter ongemerkt het dorpje binnengedrongen waar het meisje woonde. Een groepje jongens vond het verminkte lichaam van de tiener.