Achtergelaten jongen (6) stikt in geparkeerde schoolbus in Vietnam

In de Vietnamese hoofdstad Hanoi is een zesjarig jongetje door verstikking om het leven gekomen nadat hij werd vergeten in een schoolbus. Het kind werd pas negen uur later aangetroffen op de laatste rij van de geparkeerde bus, zo heeft de school woensdag meegedeeld.

Niemand had bij het uitstappen gemerkt dat de jongen in het voertuig was blijven zitten. Toen het slachtoffertje werd ontdekt, had hij het bewustzijn al verloren. Hij overleed kort daarna in het ziekenhuis. De politie opende een onderzoek naar de omstandigheden van zijn dood.