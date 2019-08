Studente rukt vliegtuigdeur open en springt haar dood tegemoet: lichaam na twee weken teruggevonden

Inwoners van het Afrikaanse eiland Madagaskar hebben het lichaam gevonden van een Britse studente die twee weken geleden uit een sportvliegtuigje sprong. De lokale politiechef bevestigt dat het lichaam van de 19-jarige Alana Cutland dinsdag is aangetroffen.

Cutland studeerde aan de Universiteit van Cambridge en was op Madagaskar voor haar stage. Na zes dagen ter plekke werd ze ernstig ziek. Ze kreeg paniekaanvallen en was naar eigen zeggen ‘op van de stress’. Op aandringen van haar ouders besloot ze terug te keren naar huis. Met een Cessna (een merk van vliegtuigjes, red.) moest het meisje onder begeleiding van een vriendin naar de luchthaven van Madagaskar vliegen. Van daaruit zouden ze -met nog een tussenstop in Parijs- naar Londen vliegen.

Maar onderweg ging het mis. Op 1.500 meter hoogte rukte Alana de deur van het vliegtuigje open en gooide ze zich in het diepe. Haar vriendin probeerde zich nog tevergeefs aan haar vast te klampen, de piloot kon niets doen. De reden waarom ze sprong is nog altijd onduidelijk.

Eén van de pistes is een allergische reactie op de malariapillen die ze moest slikken. Zeldzame bijwerkingen zijn paranoia, depressieve gevoelens en/of hallucinaties. Familieleden doen die piste echter af als onzin. “Ze heeft die vorig jaar ook geslikt en toen was er niets aan de hand”, zei een nonkel van het slachtoffer aan verschillende Britse media. “Een ander medicijn moet de boosdoener geweest zijn. Voor ons is dit een tragisch ongeval en geen zelfmoord. Ze had ook nooit eerder mentale problemen. Ze voelde zich daar niet goed, iets anders moet haar ziek gemaakt hebben en haar doen hallucineren hebben.”

Volgens de lokale politie was Cutland, die een week voor haar dood in het land was aangekomen, gefrustreerd over haar onderzoeksproject.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be