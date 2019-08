Hein op woensdag: “Kalendermaker moet dringend stoppen met de topclubs te beschermen”

Topcoach Hein Vanhaezebrouck (55) fileert speciaal voor Sportwereld het (Belgische) topvoetbal. Zijn stelling van de dag: de kalendermaker moet stoppen de topclubs in de Jupiler Pro League te bevoordelen. Wat in de grote competities als de Premier League of de Serie A wel kan - topaffiches vroeg op het seizoen - moet ook in België mogelijk zijn. Want zoals het hier gaat, dat neigt naar competitievervalsing.