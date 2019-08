2.500 bieren op de kaart, maar de tapkraan blijft (voorlopig?) dicht: grootste biercafé ter wereld sluit de deuren

Leuven - The Beer Hive, de vennootschap boven het Leuvense café The (Beer) Capital, is failliet. De ondernemingsrechtbank heeft een curator aangesteld. Het is niet duidelijk of de zaak in speciaalbieren op de Leuvense Grote Markt een doorstart kan maken dan wel het gebouw een nieuwe bestemming krijgt.

Het faillissement dateert van 23 juli jongstleden. The Beer Hive werd begin januari 2018 opgericht. Na iets meer dan 18 maanden valt het doek over de juridische structuur. Eind vorig jaar werd de niet-statutaire zaakvoerder uit Leuven tijdens de algemene vergadering bedankt voor bewezen diensten, en vervangen door een man uit Heverlee.

Over de tongen

De uitbating van het pand op de Grote Markt 14 ging de afgelopen vijf jaar vaak over de tongen. In oktober 2013 opende The Capital de deuren als “grootste biercafé ter wereld” met niet minder dan 2.500 bieren op de kaart. De zaak was vooral populair onder toeristen. Na een jaar stapte een van de zaakvoerders op, waarop zijn collega het biercafé twee jaar later te koop stelde omdat hij zich naar eigen zeggen volop wilde concentreren op zijn bouwbedrijf. Uiteindelijk zette onderneming The Beer Hive de uitbating van The (Beer) Capital verder.

Doorstart/herbestemming?

Wat er nu met de zaak te gebeuren staat is niet duidelijk: komt er een doorstart of krijgt het statische gebouw een nieuwe bestemming? Curator Martin Dion was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar. De website van de zaak is intussen offline gehaald.