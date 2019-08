Mexicaanse presentator met losse handjes krijgt wind van voren na ‘accidentje’ tijdens live-uitzending

Een Mexicaans presentator die in volle uitzending de borsten van een collega betastte, krijgt bakken kritiek. De man in kwestie zegt dat het per ongeluk was, maar volgens Fernando del Solar, medepresentator, zag het er niet uit als “een accidentje”.

Het incident deed zich voor tijdens Todo un Show, een Mexicaans praatprogramma. Tijdens de uitzending komt het tot een een soort groepsknuffel waarbij presentator Roger Gonzalez (32) zijn twee copresentatrices, Cynthia Rodriguez, Claudia Lizaldi, vastneemt. Daarbij grijpt hij, naar eigen zeggen per ongeluk in de borst van Rodriguez. De blik van de vrouw spreekt boekdelen en snel probeert zijn hand weg te doen. Vervolgens neemt de andere presentatrice, Lizaldi, de pols van Gonzales vast en komt zijn hand nogmaals op haar borst terecht. Op de beelden is te zien hoe Gonzales een grijpende beweging maakt die opzet doet vermoeden. Kort daarna kust Rodriguez Lizaldi op de kaak.

Volgens Mexicaanse media werd het incident intern besproken en na het herbekijken van de beelden heeft Gonzales zijn verontschuldigingen aangeboden. “Ik zweer dat het een ongeluk was. Ik ben bijzonder beschaamd”, zou hij verklaard hebben. Kort daarna gingen de beelden viraal op sociale media en ten slotte postte Gonzales het fragment zelf op Instagram. Hij beschreef het als “één van de meest beschamende dagen in mijn leven”. Ook benadrukte hij dat Rodriguez “een vriendin” is en dat ze wist “dat het niet met opzet was”.

Volgens zijn co-presentator Fernando del Solar had het incident “weinig weg van een ongeluk”.