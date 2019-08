Ondanks alle waarschuwingen blijven we te nonchalant online: dit zijn de meestgebruikte wachtwoorden in ons land

We noemen ons lief het vaakst ‘sloeber’ of ‘bolleke’. En Anderlecht en Standard Luik zijn de populairste voetbalclubs in België. Althans als we de paswoorden mogen geloven die we kiezen op onze computer. Ondanks alle waarschuwingen blijven we daar veel te nonchalant in. Zeker als je weet dat 123456 nog altijd het populairst is.