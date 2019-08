Opnieuw hoop voor ouders van doodzieke baby Pia: brengt duurste medicijn ter wereld toch redding?

Ophef over een nieuw medicijn, het duurste ter wereld, dat ook het leven van een baby uit Antwerpen kan redden. Het farmaceutisch bedrijf Novartis zou hebben gesjoemeld bij dierproeven, en dat hebben stilgehouden tot het middel was goedgekeurd in Amerika. Ellen De Meyer, wier dochter Pia een spierziekte heeft, hoopt dat de antireclame Novartis aanzet de behandeling goedkoper of zelfs gratis aan te bieden. “Want 2,1 miljoen dollar is een astronomisch bedrag voor ons.”