Gewapende man gesignaleerd na vechtpartij in Sint-Joost: twee verdachten opgepakt

Sint-Joost-ten-Node - In Sint-Joost-ten-Node zijn afgelopen nacht twee verdachten opgepakt na de vechtpartij waarbij getuigen een gewapende man hadden gesignaleerd. Dat meldt het Brusselse parket. De twee mannen, geboren in 1998 en 1981, moeten nog verhoord worden en het is nog niet duidelijk of er in de woning waar ze verbleven, een wapen werd aangetroffen.

De lokale politie van de zone Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node) was dinsdagavond rond 19.45 uur opgeroepen voor een vechtpartij in de Rivierstraat. Bij aankomst van de agenten was er van enige vechtpartij niets meer te zien en de verklaringen van de aanwezigen liepen uiteen. Twee getuigen meldden de politie echter dat ze een man hadden gezien die een vuurwapen bij had. Die man was, samen met een tweede man, een woning in de Rivierstraat binnengegaan.

De politie stelde daarop een veiligheidszone in en deed beroep op het Bijzonder Bijstandsteam. Dat team ging de betrokken woning binnen en trof er de twee verdachten aan. Die verzetten zich niet tegen hun arrestatie.

“De twee mannen, geboren in 1981 en 1998, werden overgebracht naar het commissariaat en zullen verhoord worden”, zegt parketwoordvoerster Willemien Baert. De woning waarin ze werden aangetroffen, was niet hun woonplaats. Het pand werd verzegeld omdat het dinsdagavond praktisch niet meer mogelijk was om een huiszoeking uti te voeren.”

Het is dan ook nog niet duidelijk of er in het pand een wapen aanwezig was. Ook de juiste toedracht en omstandigheden van het hele incident moeten nog uitgeklaard worden, aldus het parket.