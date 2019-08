Liverpool verhuurt Awoniyi (ex-Gent en Moeskroen dit seizoen aan Mainz

De Duitse eersteklasser FSV Mainz heeft de komst van aanvaller Taiwo Awoniyi bekendgemaakt. De 21-jarige Nigeriaan, die de voorbije seizoenen in de Jupiler Pro League aan de slag was bij Moeskroen en AA Gent, wordt voor één seizoen gehuurd van Champions League-winnaar Liverpool. Awoniyi moet wel zijn medische testen nog ondergaan.

Voor Awoniyi is Mainz een nieuw avontuur op huurbasis. De Nigeriaan kwam in augustus 2015 toe op Anfield Road, maar werd door de Reds sindsdien elk seizoen verhuurd. Hij kwam achtereenvolgens uit voor de Duitse tweedeklasser FSV Frankfurt (2015-2016), toenmalig Eredivisionist NEC (2016-2017) en Jupiler Pro League-clubs Excel Moeskroen (2017-2018 en 2019) en AA Gent (2018-2019). Vooral bij Moeskroen toonde Awoniyi in anderhalf seizoen zijn potentieel. Hij kwam er in totaal tot 21 goals en tien assists in 47 officiële duels. Een half seizoen tussendoor bij AA Gent werd met drie goals in 22 optredens een tegenvaller.

Awoniyi komt terecht bij de nummer twaalf van vorig seizoen in de Bundesliga. Hij wordt er onder meer ploegmakker van oude bekende Jean-Paul Boëtius (ex-Racing Genk). Mainz begint de competitie volgende week zaterdag met een uitmatch bij Freiburg.