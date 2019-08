Vijf redenen waarom Club Brugge Hans Vanaken niet wil verliezen

Loopgraven worden gedolven, volgspots gaan aan in het nieuwe hoofdkwartier van Club Brugge in Westkapelle. Het nieuws dat Ajax vol voor Hans Vanaken wil gaan als opvolger van Donny van de Beek (op weg naar Real Madrid), zet alle zenuwen op scherp in het “Belfius Base Camp”. Club heeft vijf belangrijke redenen om de 26-jarige Limburger in West-Vlaanderen te houden.