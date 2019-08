President van Turkmenistan rijdt als een gek rond ‘Poort naar de hel’ na geruchten over zijn dood

Na een wekenlange verdwijning die geruchten over zijn dood aanwakkerde, heeft Gurbanguly Berdymukhamedov zich dan toch van zijn meest levendige kant laten zien. Op videobeelden is onder meer te zien hoe de 62-jarige president van Turkmenistan met een rallyauto rond een vlammende krater racet.

Dat Gurbanguly Berdymukhamedov een opvallende man is, is het minste wat over de president te zeggen valt. Hij leidt het gasrijke Turkmenistan, in Centraal-Azië, met strenge hand en op megalomane wijze. Dat bewees hij meteen bij zijn aantreden in 2006: hij liet een gouden standbeeld van zichzelf optrekken in de hoofdstad Asjchabad terwijl zijn land gebukt gaat onder armoede.

Ook verschijnt Berdymukhamedov graag in de media, die door hem zelf gereguleerd worden. Vrije media bestaan er niet. De staatstelevisie zendt dan ook meer dan vaak beelden uit van de man. Behalve dan tijdens de voorbije weken. Al sinds 15 juli was er geen spoor meer van de president, wat de geruchtenmolen op volle toeren deed draaien: was de president verdwenen, ontvoerd, overleden? Nochtans zag hij er zo vrolijk uit tijdens de laatste video’s, al zingend met zijn kleinzoon en spelend met enkele katten.

Paniek - of opluchting - voor niks, zo blijkt nu. Twee weken na zijn laatste acte de présence op de televisie toont Berdymukhamedov zich springlevend. Op beelden is te zien hoe de man in een rallywagen racet rond de Krater van Derweze. De plek kreeg de bijnaam de Poort naar de hel en is een aardgasveld bij het dorp Derweze, bekend om de vlammen die er sinds 1971 onophoudelijk branden.

LEES OOK. Ze bouwden deze fantastische luchthaven, en beseften toen dat er bijna nooit iemand zou opstijgen

Turkmenistan bezoeken als toerist is trouwens geen sinecure: wie erin slaagt een visa te bemachtigen, krijgt een reeks strenge voorwaarden opgelegd. Zo is het verplicht een rondleiding te volgen die door een officiële gids van de staat wordt geleid.