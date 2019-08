Spontane staking bij Lutosa: werknemers ontdekken camera’s in kleedkamer

Bij aardappelverwerkend bedrijf Lutosa in Leuze-en-Hainaut, in de provincie Henegouwen, is woensdagochtend sinds 04.00 uur het werk neergelegd. Dat berichten verschillende media. De reden voor de staking ligt bij camera’s die in de kleedkamers geplaatst werden zonder dat iemand daarover op de hoogte gebracht werd. De vakbonden zitten momenteel samen met de directie en zullen later op de dag de pers te woord staan.

“Een charter is goed, maar respect is beter”, staat te lezen op een spandoek die stakers voor het bedrijf uitgerold hebben. Een werknemer van het bedrijf had op 31 juli per toeval een camera ontdekt in een kleedkamer. Het bedrijf geeft dat toe en zegt dat het de bedoeling was om op die manier diefstallen aan te pakken waarmee het bedrijf al enkele maanden geconfronteerd werd.

De stakers hekelen een vertrouwensbreuk met de werkgever, die ondertussen zijn excuses aangeboden heeft. Maandag werd nog een vergadering gehouden met de bonden, maar woensdagochtend is het werk neergelegd. Het bedrijf verzekert alle beelden gewist te hebben.