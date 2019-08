Manchester United zette met de megatransfer van verdediger Harry Maguire een historische blunder recht

Hij is sinds kort de duurste verdediger in de voetbalgeschiedenis, maar Harry Maguire had eigenlijk al veel vroeger naar Manchester United kunnen (moeten?) verhuizen.

De Red Devils legden liefst 87 miljoen euro op tafel voor de centrale verdediger van Leicester City en de Engelse nationale ploeg. Enkele miljoenen meer dan het bedrag dat Liverpool aan Southampton betaalde voor Virgil van Dijk. Qua Britse transfers doet enkel Gareth Bale beter.

Man United moest dus diep in de buidel tasten om Maguire naar Old Trafford te halen. Waarmee het ineens een historische blunder rechtzette. Als het zes jaar geleden geluisterd had naar de vertrekkende Sir Alex Ferguson, had de Engelse topclub namelijk geen recordsom moeten betalen.

Foto: EPA-EFE

Twintig keer meer

Ferguson vond het in 2013 welletjes geweest en gaf ‘zijn’ club in handen van David Moyes. Voor de definitieve machtsoverdracht hadden beide trainers een gesprek met elkaar en daarbij viel de naam van Harry Maguire, de toen 19-jarige verdediger van Sheffield United. Maguire had op dat moment echter al meer dan honderd wedstrijden gespeeld in de League One, de Engelse derde klasse.

Moyes stuurde op aanraden van Ferguson scouts richting Sheffield. De club die dit seizoen zijn wederoptreden maakt in de Premier League vroeg iets meer dan 4 miljoen voor Maguire. Maar United hapte niet toe en een jaar later verhuisde Maguire voor 3 miljoen naar Hull City. Via een uitleenbeurt aan Wigan ging het in 2017 voor 13,7 miljoen naar Leicester.

De rest is geschiedenis. Maar bij Man United zullen ze zich toch een keer afgevraagd hebben waar het in 2013 misliep. Een foutje waardoor ze nu dus meer dan twintig keer meer betaalden voor hun nieuwe ster in de verdediging...