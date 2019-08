Anderlecht presenteert nieuwkomers Van Crombrugge en Roofe: “Makkelijke beslissing met Vincent Kompany als manager”

Met doelman Hendrik Van Crombrugge (KAS Eupen) en spits Kemar Roofe (Leeds United) krijgt het vernieuwde Anderlecht steeds meer vorm. Van Crombrugge heeft zijn eerste minuten in het truitje van Anderlecht achter de rug, terwijl Roofe door een blessure nog enkele weken moet wachten op zijn debuut in het Lotto Park. Paars-wit presenteerde woensdagmiddag beide spelers, die voor respectievelijk vier en drie seizoenen zijn vastgelegd.

Anderlecht presenteert Van Crombrugge en Roofe: “Meest ideale stap in carrière”

Met doelman Hendrik Van Crombrugge (KAS Eupen) en spits Kemar Roofe (Leeds United) krijgt het vernieuwde Anderlecht steeds meer vorm. Van Crombrugge heeft zijn eerste minuten in het truitje van Anderlecht achter de rug, terwijl Roofe door een blessure nog enkele weken moet wachten op zijn debuut in het Lotto Park. Paars-wit presenteerde woensdagmiddag beide spelers, die voor respectievelijk vier en drie seizoenen zijn vastgelegd.

Hendrik Van Crombrugge, de kersverse doelman van Anderlecht, is dolgelukkig met de stap omhoog. “Het is allemaal vlot gegaan”, vertelt hij. “Vorige week kreeg mijn zaakwaarnemer een telefoontje van Anderlecht en dan is alles in een stroomversnelling gebeurd. Ik ben blij hier te zijn. Dit is een ideale stap in mijn carrière. Dit is ongetwijfeld de meest ideale stap in mijn carrière. Ik ben blij dat ik nu ook een hele week mee kan trainen in aanloop naar de volgende wedstrijd tegen KV Mechelen.”

Een bijzonder duel voor de Brabander die als kind supporter was van Malinwa. “Natuurlijk is het bijzonder, maar de wedstrijdvoorbereiding is voor mij gelijk elke andere wedstrijd. Er heerst een andere prestatiedruk als bij Eupen, maar er is mij verteld dat ik gewoon moest doen wat ik voorheen ook deed. Ik ga gewoon verder zoals op de voet bij Eupen, gewoon 95 minuten volledig gefocust op de wedstrijd. Met een clean sheet ben ik al aardig begonnen”, grapte Van Crombrugge.

Van Crombrugge reageerde op de transfer van Simon Mignolet naar Club Brugge, een van zijn concurrenten bij de Rode Duivels. “Het is een ambitie van mij om tot de vaste kern te behoren van de nationale ploeg. Ook daarvoor is dit een geweldige stap. Al concentreer ik me liever eerst op Anderlecht, de selectie bij de Rode Duivels komt dan vanzelf wel.”

“Dat Mignolet naar Club Brugge is gegaan, is voor hem natuurlijk een uitstekende transfer”, vervolgt de nieuwbakken doelman. “Ik hou me echter momenteel niet al teveel met zulke zaken bezig. Als ik eenmaal tot de selectie behoor, zal ik aan de bondscoach mijn waarde laten zien.”

Foto: Photo News

“Selectie bij Jamaica zou mooi zijn”

Aanvaller Kemar Roofe hoefde naar eigen zeggen “geen seconde te twijfelen” toen Anderlecht bij hem aanklopte. “Anderlecht is een grote club. Het was een makkelijke beslissing met Vincent Kompany als manager. Hij is een grote naam in het hedendaagse voetbal, dat weet iedereen. Samen met hem wil ik de uitdaging aangaan om ons te plaatsen voor de grote Europese toernooien.”

Roofe is momenteel nog herstellende van een enkelblessure. “Als het goed is, ben ik binnen een paar weken beschikbaar. Ik kan niet wachten om het veld op te gaan en te scoren. Natuurlijk wil ik veel scoren, maar het is niet aan mij om een doel qua aantal goals voor mezelf op te leggen. Ik heb liever drie punten dan dat ik scoor.”

De centrumspits scoorde vorig seizoen vijftien doelpunten voor Leeds United in het Championship. “Ik speel graag mooi en aantrekkelijk voetbal, maar beschik ook over de nodige fysiek. Met mijn techniek, snelheid en scorend vermogen wil ik Anderlecht weer naar de top helpen. Het klopt dat er interesse was vanuit de Premier League. Het is een droom om ooit in de Premier League te spelen, maar eerst wil ik slagen bij Anderlecht.”

Roofe mikt bij Anderlecht eveneens op een selectie bij het nationale elftal. Als geboren Engelsman met Jamaicaanse roots hoopt hij weer terug te keren bij de selectie van het Noord-Amerikaanse eiland. “Als de mogelijkheid zich voordoet, wil ik ook uitkomen voor Jamaica. Maar de focus ligt vooral op Anderlecht, het nationale team komt later wel.”