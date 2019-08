Open VLD over regeringsdeelname: “Als we op Vlaams niveau geloosd worden, doen we ook federaal niet mee”

Open Vld roept het partijbureau samen om zich te buigen over regeringsdeelname. Dat gebeurt maandag, “of vroeger als de politieke actualiteit dat vereist”. De liberalen willen een federale regeringsdeelname koppelen aan een Vlaamse. “Het is samen uit, samen thuis.”

Open VLD verwacht vandaag of de komende dagen telefoon van Vlaams informateur Bart De Wever. “Voor we kunnen beslissen of we al dan niet meestappen in een Vlaamse formatie, moeten we een stand van zaken krijgen van de voorzitster”, zegt een partijtopper. “Tot nog toe werd de informatie van aan de onderhandelingstafel immers enkel verspreid op een ‘need to know basis’.”

De liberalen verwachten dus dat het nu echt niet lang meer zal duren. “Van ons moet geen grote weerstand worden verwacht, behalve tegen Vlaams Belang”, valt te horen. “Een Vlaamse regering met N-VA zal inhoudelijk geen probleem zijn.”

“Samen uit, samen thuis”

Als Open VLD er toch nog wordt afgereden en De Wever kiest voor een coalitie met CD&V en SP.A, wordt het een ander paar mouwen. “De kans dat we er niet bij zijn, is klein”, zegt een ander kopstuk. “Maar als we op Vlaams niveau geloosd worden, zullen we ook federaal niet meedoen. Het is samen uit, samen thuis, net zoals bij de vorige regeringsvorming”, waarschuwt hij.

De koppeling tussen beide regeringsvormingen wordt dus een belangrijk onderwerp op het komende partijbureau. De liberalen zullen zich er ook buigen over de concrete eisen die ze op tafel zullen leggen bij een formele onderhandeling.