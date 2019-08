Ann Lamon beschuldigt Samira Atillah van plagiaat: “Ze is niet aan haar proefstuk toe”

Schrijfster Ann Lamon beschuldigt Samira Atillah ervan in haar boek ‘Zijn naam was Youssef’, dat eind 2018 verscheen, zonder toestemming enkele pagina’s overgenomen te hebben van ‘Jungle. Berichten uit transitland’, dat Lamon in dezelfde periode uitbracht. In een reactie laat Attilah weten “dat als ze fouten gemaakt heeft dit zeker niet opzettelijk gebeurde”.

Beide boeken gaan over wantoestanden in de kampen van Calais en Duinkerke, van waaruit vluchtelingen in Engeland proberen te raken. Lamon, die als informaticus werkt aan de KU Leuven, vertelt er over haar ervaringen als lid van hulpkonvooien met goederen voor deze kampen. Ook Semira Attilah, die in enkele Vlaamse media regelmatig columns publiceert over socio-economische thema’s en migratie, was als vrijwilliger betrokken bij hulp aan deze kampen en vertelt in haar boek over de tragische taferelen waarvan zij getuige was.

Volgens Lamon heeft Attilah de tekst van de bladzijden 31-33 van haar boek, mits kleine aanpassingen, nagenoeg volledig overgenomen uit ‘Jungle. Berichten uit transitland’. “Het is een stuk waar ik bijna 100 uur aan gewerkt heb. Ik heb mijn advocaat opdracht gegeven om haar een ingebrekestelling te sturen voor de geschonden auteursrechten, morele rechten en integriteitsrechten. Ik ben niet uit op een schadevergoeding maar wil wel dat er paal en perk gesteld wordt aan dergelijk plagiaat. Zij is op dat vlak niet aan haar proefstuk toe”, aldus Lamon.

In een reactie laat Attilah weten totaal verrast te zijn door de aanklacht. Ze wijst erop dat het onmogelijk is dat ze teksten heeft overgenomen van het boek van Lamon vermits beide uitgaven nagenoeg gelijktijdig verschenen. Wel sluit ze niet uit dat ze zich bij het schrijven heeft laten inspireren door bepaalde Facebookberichten en hierbij een onopzettelijke fout maakte door vermelding van een verkeerde bron. “Het gaat hier over enkele regels uit een boek van meer dan 200 bladzijden. Als ik een fout gemaakt heb wil ik al het mogelijke doen om dit recht te zetten”, aldus een geëmotioneerde Attilah.