British Airways moet honderdtal vluchten schrappen door informaticaprobleem

Een informaticaprobleem heeft woensdag de reis van duizenden klanten van British Airways op Londense luchthavens in de war geschopt. De Britse luchtvaartmaatschappij moest een honderdtal vluchten schrappen, nog eens zowat tweehonderd vluchten liepen vertraging op.

“Hallo, we hebben deze ochtend systeemproblemen, die een invloed hebben op het online inchecken. We verontschuldigen ons hiervoor en vragen om het later opnieuw te proberen”, zo deelde de Britse luchtvaartmaatschappij woensdag mee via Twitter.

In de loop van de namiddag werden de gevolgen van het informaticaprobleem duidelijker. Op Heathrow Airport werden meer dan tachtig vluchten geannuleerd, op Gatwick waren dat er minstens tien. Zowat tweehonderd vluchten liepen vertraging op, ook op London City Airport.

British Airways had eerder al beklemtoond dat het niet om een wereldwijde uitval van de computersystemen gaat. “We werken met backup- en manuele systemen, om de zaken in beweging te houden”, aldus de luchtvaartmaatschappij.