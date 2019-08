Gaia sluit Herman Brusselmans op in kooi

Gent - In Gent sluit Gaia schrijver Herman Brusselmans woensdag op in een kooi op de Korenmarkt, in het centrum van de stad. Een stunt waarmee de dierenrechtenorganisatie aandacht vraagt voor het lot van gekooide dieren. Vooral in de veehouderij pleit Gaia voor een Europees verbod op kooien.

Brusselmans neemt op de drukke Korenmarkt in het centrum van Gent plaats in een kooi op mensenmaat. De schrijver vraagt met een eerder poëtisch pleidooi om “met tralies een ruimte te maken waarin de vrijheid oneindig is.” Brusselmans houdt een bordje vast met het opschrift “Ik ben een cage fighter.”

Waarom liet cage fighter Herman Brusselmans zich publiekelijk opsluiten in een kooi.



De actie kadert in de zomercampagne “stop de kooien” die Gaia dit jaar voert. De organisatie klaagt daarmee aan dat in Europa “honderden miljoenen dieren hun hele leven in kleine kale, kooien slijten”. De dieren lijden volgens Gaia “aan allerlei gezondheids- en welzijnsproblemen. Een leven in een kooi is geen dierwaardig bestaan.”

De dierenrechtenorganisatie zamelt in Gent ook handtekeningen in voor een een Europees burgerinitiatief voor een verbod op het gebruik van kooien in de veehouderij. GAIA werkt daarvoor samen met een netwerk van 130 organisaties en wil tegen het eind van de zomer helpen de drempel van 1,3 miljoen handtekeningen te overschrijden.