Man overleden na val van belfort: "Vaststellingen wijzen op wanhoopsdaad

Gent -

De omgeving van het Belfort in Gent is woensdagnamiddag door de politie urenlang afgezet, omdat er een levenloos lichaam werd gevonden. Een man is rond 15 uur vermoedelijk van het belfort gesprongen. Getuigen hoorden het slachtoffer roepen tijdens de val. De precieze omstandigheden van het overlijden worden onderzocht, maar het parket Oost-Vlaanderen zegt dat "de eerste vaststellingen wijzen in de richting van een wanhoopsdaad". Het incident zorgde voor veel bekijks in toeristisch centrum van de stad. Het openbaar vervoer werd plaatselijk onderbroken en het belfort bleef woensdag gesloten na het incident.