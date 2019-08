Onafhankelijke spoorbond dreigt met nieuwe treinstaking op 17 augustus

De onafhankelijke spoorbond OVS heeft een stakingsaanzegging ingediend voor 17 augustus. Dat wordt bevestigd aan onze redactie. “Onze visie en die van de directie van NMBS is totaal verschillend. Wij zetten het personeel en de reizigers op de eerste plaats, zij doen dat niet”, zegt algemeen secretaris bij OVS Joachim Permentier.

Sinds de laatste staking op 27 juli, is er nauwelijks contact geweest met de directie van NMBS. En dat frustreert de onafhankelijke spoorbond. “Je zou denken dat de vorige staking een sterk signaal was en dat de directie de problemen nu echt wilde aanpakken”, zegt Joachim Permentier van OVS. “We hebben herhaaldelijk gevraagd om rond de tafel te zitten, maar we kregen enkel eenzijdige en afwijzenden antwoorden terug. Daarom deze nieuwe stakingsaanzegging.”

