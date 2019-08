Op haar zestiende kreeg ze levenslang voor de moord op de man die haar wilde misbruiken, vijftien jaar later is ze vrijgelaten

Een Amerikaanse van 31 jaar, die tot levenslang werd veroordeeld omdat ze 15 jaar geleden haar vermeende verkrachter heeft doodgeschoten, is onder voorwaarden vrijgelaten. Amerikaanse tv-sterren en topadvocaten gingen voor haar op de barricaden staan en uiteindelijk gaf de gouverneur van Tennessee haar begin dit jaar gratie. De vrouw, die zestien was op het moment van de feiten, is nu een volwassen vrouw. Met een diploma op zak.