Johan Sauwens legt eed af als burgemeester van Bilzen

Bilzen - In het Limburgse Provinciehuis heeft Johan Sauwens (Trots op Bilzen) woensdag de eed als burgemeester van Bilzen afgelegd bij gouverneur Herman Reynders. Op 1 april 2022 zal Sauwens de burgemeesterssjerp doorgeven aan Bruno Steegen (Beter Bilzen) voor de rest van de legislatuur.

In het Salon van de Gouverneur in het Limburgse Provinciehuis legde Bruno Steegen (Beter Bilzen) in januari al de eed af. Johan Sauwens dwong echter nieuwe verkiezingen af, waardoor de Bilzenaren op zondag 16 juni opnieuw naar de stembus moesten.

Die nieuwe verkiezingen werden gewonnen door de lokale CD&V-lijst van Johan Sauwens. Met 33,8 procent behield Trots op Bilzen 12 zetels. Ook de in oktober verkozen burgemeester Bruno Steegen deed het goed met zijn plaatselijke Open VLD-lijst Beter Bilzen. Die partij behaalde 27,5 procent van de stemmen, goed voor 10 zetels (+3).

Na de hevige campagne werden beide ‘kanseliers’ veroordeeld tot elkaar. Het burgemeesterschap wordt daardoor gedeeld door Johan Sauwens en Bruno Steegen. Daarnaast krijgt iedere partij vier mandaten in het schepencollege en worden de bevoegdheden evenwichtig verdeeld.