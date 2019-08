De angst groeit en de tijd begint te dringen: na 4 dagen nog geen spoor van Nora (15) die verdween uit hotelkamer in Maleisië

In het onderzoek naar de verdwijning van Nora Quoirin (15), het Ierse meisje dat zondag uit haar hotelkamer in Maleisië verdween, zijn al twintig mensen ondervraagd en worden verdachte vingerafdrukken, die gevonden zijn op het schuifraam van haar kamer, onderzocht. Een mogelijk spoor leidt naar de jungle. Als ze daar verdwaald is geraakt, is haar leven in gevaar, zegt de politie.