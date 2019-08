Boerenbond: “Steeds meer vrouwen aan het hoofd van landbouwbedrijven”

Het aantal vrouwelijke bedrijfsleiders in de landbouw in Vlaanderen is de afgelopen jaren fors gestegen, van 2.041 in 2009 tot 2.689 in 2016. In dat jaar werd zowat 14 procent van de landbouwbedrijven geleid door een vrouw. Dat blijkt uit cijfers van het Departement Landbouw en Visserij die de Boerenbond woensdag heeft bekendgemaakt.

In Boer en Tuinder, het tijdschrift van de Boerenbond, juicht Georges Van Keerberghen, ondervoorzitter van de landbouworganisatie, deze evolutie sterk toe. “Deze is ook essentieel om in de toekomst voldoende overnemers te hebben in land- en tuinbouw. Demografisch gezien worden onze gezinnen immers kleiner en is derhalve ook de kans op een mannelijke opvolger steeds geringer”, aldus Van Keerberghen.

Omdat fysieke capaciteiten in het beroep hoe langer hoe minder essentieel zijn, worden vrouwen volgens hem ook meer ‘geschikt’ om landbouwbedrijven over te nemen. “Daarnaast moeten we ook vaststellen dat vrouwen nog andere troeven hebben. Zij hebben het immers meer dan nog dan mannen in zich om te zorgen voor plant en dier. En ook op vlak van management hebben ze vele talenten”, aldus Van Keerberghen. De ondervoorzitter doet dan ook een oproep om vrouwen kansen te bieden om landbouwbedrijven te leiden.