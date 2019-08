Kroatische grenspolitie mishandelt 18 migranten en laat ze achter in Bosnië

In de omgeving van Velika Kladusa bevinden zich vele duizenden migranten die de grens met Kroatië willen oversteken. Foto: REUTERS

De Kroatische grenspolitie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag achttien migranten mishandeld die geprobeerd zouden hebben om het land binnen te komen, zo melden Bosnische media. De agenten zouden de migranten ook hebben teruggebracht naar Bosnië-Herzegovina, waarbij het grondgebied van het buurland onrechtmatig betreden werd.

Radio Sarajevo meldt dat Bosnische grensbeambten hebben vastgesteld dat hun Kroatische collega’s de migranten de grens over hebben gestuurd. De Kroaten zouden snel rechtsomkeer hebben gemaakt toen ze merkten dat ze waren betrapt. De migranten werden achtergelaten.

Verschillende migranten waren gewond. De aard van de verwondingen lijkt aan te tonen dat de migranten geslagen en geschopt werden. De Bosnische grenspolitie heeft hen naar het ziekenhuis van de grensstad Velika Kladusa gebracht.

Onderzoek

Een woordvoerder van de Bosnische politie bevestigt dat er aan de Kroatische grens achttien gewonde migranten werden ontdekt en naar het ziekenhuis zijn gebracht. Verdere details worden momenteel nog onderzocht, zegt de woordvoerder.

In het verleden werd het EU-land Kroatië al vaker door mensenrechtenorganisaties en media beschuldigd van het mishandelen en het onrechtmatig terugsturen van migranten en vluchtelingen. Ook over schendingen van het Bosnische grondgebied door agenten van de Kroatische grenspolitie werd al eerder melding gemaakt.

In de omgeving van Velika Kladusa, in het noordwesten van Bosnië, bevinden zich vele duizenden migranten die de grens met Kroatië willen oversteken om zo tot in West-Europa te raken.