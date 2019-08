Frankfurt neemt doelman Kevin Trapp definitief over van PSG

Doelman Kevin Trapp ruilt Paris Saint-Germain voor Eintracht Frankfurt. Dat heeft de Franse grootmacht woensdag laten weten.

De 29-jarige Duitser keepte sinds 2015 bij PSG, dat hem wegplukte bij Frankfurt. Afgelopen seizoen keerde hij al terug naar de Duitse club op huurbasis. Alphonse Aréola stond toen bij PSG tussen de palen, soms afgewisseld met Gianluigi Buffon, die intussen weer naar Juventus vertrokken is.

De drievoudig Duitse international was lang niet altijd titularis in Parijs, maar verlaat de Franse hoofdstad met een aardig gevulde prijzenkast. De keeper kroonde zich tweemaal tot Franse kampioen (2016, 2018) en veroverde driemaal de Coupe de France (2016, 2017, 2018), even vaak de Coupe de la Ligue (2016, 2017, 2018) en vijf keer de Franse supercup (2015, 2016, 2017, 2018, 2019).