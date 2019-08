Bouworde laat geen vrijwilligers meer vertrekken naar Marokko na doodsbedreigingen aan Vlaamse tieners

“Op advies van Buitenlands Zaken schort de Bouworde alle vrijwilligerswerk in Marokko op”, dat laat Karen Heylighen, woordvoerster van de vzw weten. Van de 35 jongeren die nu in Marokko zijn, hebben er uiteindelijk drie, in samenspraak met hun ouders, beslist om vervroegd terug te keren na de heisa over een Facebookpost waarin de jongeren bedreigd werden met de dood.

Een groep van twaalf jongens en meisjes, allen tussen 15 en 18 jaar, die momenteel vrijwilligerswerk doen in de buurt van het Marokkaanse dorpje Adar, werden op Facebook bedreigd door een Marokkaanse leerkracht omdat ze de kledingvoorschriften niet volgden. “Ze moesten hun hoofden afhakken. Dat zal iedereen ervan weerhouden om onze religie uit te dagen”, postte hij omdat de jongens en meisjes in short werkten. De Marokkaanse geheime dienst en de nationale politie hebben de man daarop meteen gearresteerd. Hij zit in de cel en wordt vervolgd voor aanzetten tot haat, geweld en terrorisme, zo meldde een Marokkaanse politiebron ons.

“Onze jongeren, die heel goed onthaald zijn in het dorp, wisten van niks. Maar nadat het nieuws via websites verspreid raakte, kregen we telefoontjes van verontruste ouders. Drie jongeren vertrekken nu vervroegd naar huis. We hebben daar alle begrip voor”, zegt Heylighen.

Het was de bedoeling dat binnenkort een nieuwe groep van 35 jongens en meisjes zou vertrekken naar Marokko. Maar ook dat gaat niet door. Meer nog, op uitdrukkelijk advies van Buitenlandse Zaken schort de vzw voorlopig alle vrijwilligerswerk ter plaatse op. In totaal zouden er dit jaar nog zo’n 80 jongeren vertrekken. “Het is heel spijtig dat het positivisme van onze jongeren door toedoen van één man op Facebook gefnuikt wordt. Iedereen is teleurstellend.”

De Bouworde laat nog weten dat ze geen extra kledingvoorschriften zullen opleggen aan de jongeren die in het buitenland vrijwilligerswerk gaan doen. “We geven hen al een initiatie interculturaliteit voor het vertrek zodat ze op de hoogte zijn van de gebruiken en geplogenheden in die landen. We vinden niet dat we dat nog extra moeten gaan benadrukken.”