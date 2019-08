Hoe Donald Trump 500 superrijken in één dag 117 miljard dollar armer heeft gemaakt

De escalatie van de handelsoorlog tussen Amerika en China heeft ’s werelds vijfhonderd rijkste burgers in één dag 117 miljard dollar of net geen 105 miljard euro gekost. Dat blijkt uit de Bloomberg Billionaires Index.

Maandag beleefden de beurzen wereldwijd een zwarte dag, toen China zijn munt devalueerde in een reactie op een nieuw salvo aan importheffingen dat de Amerikaanse president Trump enkele dagen voordien had afgekondigd. Wall Street beleefde zijn slechtste dag van het jaar. En dat heeft (ook) zo zijn gevolgen voor het vermogen van de superrijken op deze aardbol. Volgens de Bloomberg Billionaires Index, die de vermogens van de 500 rijksten van de planeet dagelijks in real time bijhoudt, zagen de superrijken maandag 117 miljard dollar in rook opgaan.

Bernard Arnault van het Franse luxeconcern LVMH verloor in één dag zo’n 3 miljard euro. Foto: AFP

De grootste ‘loser’ van de dag was Jeff Bezos, oprichter en grootaandeelhouder van websupermarkt Amazon. ’s Werelds rijkste ‘verloor’ in 24 uur tijd een slordige 3 miljard euro. De Fransman Bernard Arnault was de tweede grootste verliezer: de topman van het Franse luxeconcern LVMH werd 2,8 miljard euro lichter. Facebook-topman Mark Zuckerberg zag ca. 2,5 miljard euro verdampen en Microsoft-oprichter Bill Gates zag 1,6 miljard euro in rook opgaan.

Al zullen de superrijken daar geen boterham minder voor eten. Ten eerste zijn die verliezen ‘virtueel’, want gebaseerd op de aandelenkoersen van de bedrijven die ze bezitten of controleren. Ten tweede blijven hun vermogens astronomisch: zelfs na die inktzwarte beursdag ‘wegen’ de 500 superrijken nog altijd een duizelingwekkende 5.400 miljard dollar, omgerekend dik 4.800 miljard euro. En nu de grootste paniek wat lijkt weggeëbd op de wereldwijde beurzen, kruipen de aandelenkoersen weer stilletjes omhoog.

