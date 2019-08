Opnieuw Belg (31) aangehouden in Griekenland voor spionage

Een 31-jarige Belg is vrijdag in Griekenland gearresteerd op verdenking van spionage. De man beweert dat hij verloren is gelopen tijdens een wandeling.

De man werd vrijdag door een politiepatrouille aangehouden op het terrein van de Griekse luchtmachtbasis Plasidi, waar hij de perimeter had overschreden. Onderzoek moet uitwijzen of de man de militaire installatie fotografeerde. Volgens lokale media werd er geen fototoestel bij hem aangetroffen. De man beweert dat hij enkel een wandeling maakte, maar verloren liep.

Hij is intussen weer op vrije voeten in afwachting van een preliminaire zitting, de lokale politie diende klacht tegen hem in voor spionage en huisvredebreuk.

Opvallend: in april werd in hetzelfde gebied ook al een 26-jarige Belg gearresteerd omdat hij de militaire installatie fotografeerde. Ook hij werd vervolgd voor spionage, en kon pas na tussenkomst van de Belgische ambassade na drie maanden het land verlaten.