22 gewonden door paniek op Times Square, maar gevreesde schutter blijkt… knallende uitlaat: “Ik ben doodsbang”

Het beroemde New Yorkse Times Square stond dinsdagavond en rep en roer nadat er enkele harde knallen weerklonken. Honderden mensen vluchtten weg toen enkele personen riepen dat er een “schutter” aan het werk was. “Ik ben doodsbang”, jammert een vluchtende vrouw in bovenstaande video, terwijl haar partner haar aanmaant om te blijven rennen. De politie verklaarde dat die vrees ongegrond was en riep op tot kalmte.