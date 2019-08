Belgische trainer (ex-Waregem) ruilt Cyprus voor Luxemburg

Fangio Buyse, zegt de naam u nog iets? Midden jaren 90 speelde de West-Vlaming vijf jaar op het middenveld van KSV Waregem in eerste (en tweede) klasse. In 1998 trok hij naar Griekenland en later naar Cyprus, waar hij ook een carrière uitbouwde als trainer. Vorig seizoen was Buyse trainer van de Cypriotische tweedeklasser Olympiakos Nicosia en leidde hij zijn ploeg naar de tweede plaats en promotie. Nu verlaat hij Zuid-Europa echter en tekende hij bij de Luxemburgse eersteklasser Mühlenbach, dat ook net gepromoveerd is. Hij moet met de ‘Blue Boys’ het behoud veiligstellen, op de eerste speeldag werd wel net 3-1 verloren van het sterke Dudelange van Emilio Ferrera.