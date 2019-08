Recordaantal Belgen liet vorig jaar voornaam veranderen

Vorig jaar heeft een recordaantal van 4.624 Belgen zijn/haar voornaam laten veranderen. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. In 2017 waren dat er nog 1.641. Echt onverwacht is de enorme stijging niet want sinds augustus vorig jaar werd de procedure om van voornaam te veranderen versoepeld.