Stiptheid van treinen op Belgisch spoornet klimt weer boven 90 procent

De stiptheid van de treinen op het Belgische spoornet bedroeg in juli 92,4 procent, tegen 88,3 procent in juli vorig jaar. Dat blijkt woensdag uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel.

In mei en juni was de stiptheid onder de 90 procent gedaald, maar in juli reed dus 92,4 procent van de binnenlandse passagierstreinen op tijd of met een vertraging van maximaal 6 minuten. Er werden voorts 2.807 treinen afgeschaft.

Het jaar 2018 was een slecht jaar voor de stiptheid. Die kwam over het hele jaar uit op 87,2 procent, het laagste percentage in vijf jaar. Sinds oktober ligt de stiptheid wel elke maand hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. In de eerste helft van dit jaar steeg de stiptheid zo tot 90,2 procent, tegen 87,5 procent in dezelfde periode vorig jaar.