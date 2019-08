Tientallen ooievaars strijken plots neer op West-Vlaamse daken

Menen / Rekkem - In Rekkem zijn de afgelopen dagen verschillende ooievaars neergestreken. Allicht beginnen ze nu al aan hun tocht naar het zuiden.

Trekvogels beginnen mondjesmaat aan hun wekenlange vlucht richting het zuiden. Een fysiek huzarenstukje, dat niet zonder enkele rustpauzes mogelijk is. Zelfs niet voor een machtige ooievaar. Wie echter dacht dat ze daarvoor een rustig groen plaatsje opzoeken heeft het goed mis. Dat weten ze in Rekkem intussen.

Dinsdagavond doken in geen tijd tientallen ooievaars op in het grensdorp. Sommige mensen spreken zelfs van zestig tot zeventig exemplaren. Dat was vlug te merken aan de vele foto’s op de sociale media. “Meestal vliegen ooievaars in groepen van 20, maar in deze getale is dat wel extreem”, zegt Jozef Bousse, voorzitter van Natuurpunt Menen.

Ook al omdat ze op huizen, draden en palen dichtbij mensen gingen rusten. Al mag dat niet zo verwonderen. “Ooievaars zijn nu eenmaal cultuurvogels die zich nestelen waar ook mensen zijn”, aldus Jozef.

Volgens de kenners van het Zwin Natuur Park, waar onlangs ook drie jonge vogels met een gps-zender werden voorzien, komen ze vanuit Friesland.

“Een groot aantal ooievaars overwintert sinds jaren op vuilnisbelten in Spanje Deze worden binnenkort gesloten, waardoor de omstandigheden van hun overwinteringsgebied grondig gewijzigd zullen worden”, klinkt het.

Vooraleer ze echter daar zijn, nog even rusten in Rekkem dus. Woensdagochtend waren de vogels alvast weeral gaan vliegen.