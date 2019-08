Duitse ex-scoutsleider beschuldigd van 647 gevallen van kindermisbruik

In Duitsland is een voormalige scoutsleider opgepakt en aangeklaagd voor kindermisbruik. Dat meldde het Openbaar Ministerie in Freiburg, in het zuidwesten van het land, woensdag. De 41-jarige man wordt ervan beschuldigd vier jongens tussen 2010 en 2018 seksueel te hebben misbruikt. De slachtoffers waren toen tussen de 7 en 14 jaar oud.

Het eerste slachtoffer was 8 jaar toen het misbruik in 2010 begon. Over een periode van drie jaar zou de man hem zeker veertien keer hebben misbruikt. Volgens het Openbaar Ministerie wordt de man ook aangeklaagd voor 131 gevallen van seksueel misbruik op een tweede slachtoffer, een 7-jarige jongetje. Aan het derde slachtoffer, dat 11 jaar was toen het misbruik aanving, zou de oud-leider zich vanaf 2014 meer dan 500 keer hebben vergrepen. De man ontmoette het vierde slachtoffer - een 8-jarige - twee keer op een camping in Freiburg in 2017 en 2018.

In totaal formuleerde het Openbaar Ministerie 696 aanklachten van seksueel misbruik tegen de veertiger.