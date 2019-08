Grootste Apple-verdeler van ons land in slechte papieren

Switch, ’s lands grootste ‘Apple Premium Reseller’, heeft dinsdag van een Antwerpse rechtbank een half jaar uitstel van betaling gekregen, zo meldt zakenkrant De Tijd. Switch runt 28 winkels, die een omzet van 155 miljoen euro draaien. Hoe penibel de financiële situatie is, is niet bekend.

Switch raakte in slechte papieren toen het in november 2016 het twee keer zo grote Easy-M overnam, een andere Apple Premium Reseller. Switch telde toen 10 winkels, Easy-M 22. Die overname speelde zeker mee bij de huidige problemen, geeft financieel directeur Harold Vanheel toe in de zakenkrant. Maar da’s niet het enige: Switch is eveneens het slachtoffer van de groeiende e-commerce. De keten heeft weliswaar zelf een webwinkel, maar die kan moeilijk op tegen retailers als Coolblue en Vanden Borre, die eveneens Apple-producten aanbieden. Die extra concurrentie heeft geleid tot een prijzenslag, die flink druk zet op de marges van Switch.

Hoe diep de keten in de rode cijfers zit, is niet bekend. De laatst beschikbare jaarrekening gaat over de periode oktober 2016 - september 2017 en maakt gewag van een schuldenberg van meer dan 30 miljoen euro. De keten heeft nu een reorganisatieplan uitgewerkt, waarin onder meer sprake is van het aantrekken van een nieuwe investeerder. Het management krijgt alvast tot 1 februari de tijd om Switch van het faillissement te redden.